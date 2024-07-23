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Умерла крымчанка, которая пострадала от взрыва газовоздушной смеси

Умерла крымчанка, которая пострадала от взрыва газовоздушной смеси

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 23.07.2024

Одна пострадавшая в результате взрыва газовоздушной смеси в Кировском районе Крыма умерла в больнице, состояние еще двух оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что три человека пострадали в Крыму 22 июля из-за взрыва газовоздушной смеси в результате разгерметизации газового баллона — здесь. Чрезвычайное происшествие произошло в селе Владиславовка Кировского района. Обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было. Пострадавшие были доставлены в Кировскую районную больницу.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из пострадавших скончалась в медицинской организации. Состояние двух других пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое, стабильное, — сообщили в пресс-службе.

Главное следственное управление СК России по региону сообщало, что следователи проводят проверку по факту травмирования жителей Кировского района в результате происшествия с бытовым газом. Проверка проводится на предмет статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Кроме того, проверку проводит прокуратура республики, по итогам которой будет дана оценка работе контролирующих органов, а также о соблюдении мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

источник: ТАСС 

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