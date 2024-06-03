Умный в гору не пойдет. Совсем не спокойные выходные «КРЫМ-СПАС»

Продолжаем рассказ о «насыщенных» выходных специалистов «КРЫМ-СПАС».

1 июня, в 15:48 в службу спасения поступила информация о том, что на склоне горы Чатыр-Даг травмировалась женщина. Требуется помощь спасателей в эвакуации. К месту происшествия выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и медики «Скорой помощи». По прибытии выяснилось, что женщина оступилась и подвернула ногу. Спасатели оказали ей первую помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности. Незадачливая туристка госпитализирована.

Вчера, в 16:15 в чрезвычайное ведомство поступил сигнал о том, что две женщины оказались на труднодоступном участке местности в районе горы Уч-Кош (недалеко от Ялты). Самостоятельно продолжить движение не могут, требуется помощь спасателей.

В район поисково-спасательных работ выехала дежурная смена спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Они оперативно обнаружили женщин, находившихся на южном склоне хребта Балан-Кая. Как выяснилось, туристки решили отклониться от маршрута, чтобы сократить путь, в результате чего оказались на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали женщин с труднодоступного участка. В медпомощи они не нуждались, — сообщили в МЧС РК.