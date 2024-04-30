Уникальная операция в Крыму: врачи заменили кардиостимулятор пациентке в возрасте ста лет

В Крыму специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» заменили кардиостимулятор пациентке в возрасте 100 лет.

Как рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Анатолий Цыбрик, все пациенты, которым имплантируется кардиостимулятор, должны регулярно приезжать в медорганизацию для проверки устройства.

Первый кардиостимулятор пациентке был поставлен в 2013 году в связи с блокадой сердца. На одной из плановых проверок мы увидели, что нарушение ритма сердца у пациентки стало хуже, стимулятор стал работать чаще и резко стал падать заряд батареи. Разряд батареи мог произойти в домашних условиях, что привело бы к критическому состоянию пациентки и необходимости экстренного оказания помощи. Чтобы не рисковать, мы приняли решение о госпитализации пациентки. Далее провели полное обследование больной — у нее оказались отличные результаты анализов для такого почтенного возраста. Конечно, родственники переживали как бабушка перенесет операцию, но наша операционная команда готова к тому, что все пациенты сложные и необходимо тщательно выверять все моменты, чтобы выполнить вмешательство без осложнений. Операция длительностью около 40 минут проводилась под местной анестезией и седацией, прежнее устройство было заменено на современную модель. После операции состояние пациентки заметно улучшилось, бабушка уже готовится к выписке, — рассказал Анатолий Цыбрик.

По словам специалиста, отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции РКБ им. Н. А. Семашко – единственное в Крыму. Здесь оказывается помощь не только крымчанам, но и жителям Запорожской и Херсонской областей.

В нашей команде работают специалисты высшей категории: сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, кардиореаниматологи, вместе они команда профессионалов-аритмологов, которая помогает сделать не только хирургическое высокотехнологичное лечение, но и провести современную диагностику и правильно подобрать медикаментозную терапию нарушения ритма, — отметил специалист.

Все лечение проходит согласно современным клиническим рекомендациям и стандартам.

Также отделение производит имплантацию кардиоветера-дефибриллятора и рессинхронизирующих устройств при сердечной недостаточности и жизнеугрожающих тахиаритмиях. Планируем начать диагностику сложных нарушений ритма, с помощью эндокардиального электрофизиологического исследования сердца и лечение тахиаритмий методом радиочастотной аблации, — резюмировал Анатолий Цыбрик.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.