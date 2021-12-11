Упаковка для рыбы: какой она должна быть, чтобы устраивать и продавцов, и покупателей

Ну кто из нас не оказывался в ситуации, когда покупал рыбу или другие морепродукты, но с трудом довозил их до дома, потому как «там протекло, тут вытекло, здесь помялось…»? Ладно, если это был уже готовый продукт, а если рыба свежая в какой-нибудь ледяной глазури? Упаковка по дороге промокла и развалилась, пакет порвался и т.д., и вся «сочность» оказалась на креслах авто, впитавшись в чехол… Чувствуете, как запашок пошёл? Увы, но большинство торговцев рыбой не очень-то заботятся о таких вещах: дескать, со склада или прилавка товар ушёл, а дальше не наши проблемы. Впрочем, это «палка о двух концах». И продавцам достаётся от такой невнимательности — рыба и морепродукты, упакованные в хлипкую тару, доставляет массу неудобств при транспортировке, хранении и реализации. Именно поэтому, кстати, «рыбный бизнес» связан с большими финансовыми затратами — зачастую продукция приходит в негодность раньше, чем доходит до витрин магазина.

Выход? Разумеется, здесь «мяч» на стороне продавцов (как оптовых, так и розничных) такого товара. Им нужно оптимизировать свой бизнес так, чтобы и самим себе фактически помочь, и покупателям облегчить жизнь. Как? На самом деле «велосипед» уже придуман: упаковка для рыбы, которая решает все выше обозначенные проблемы, на рынке представлена. Скажем больше, постоянно появляются новые её форматы, модифицированные под хранение и реализацию разных видов рыбной продукции.

Упаковка для рыбы — виды



Сегодня производители и реализаторы предлагают упаковку для рыбы в довольно широком ассортименте. Причём речь идёт как о традиционных, но в любом случае усовершенствованных решениях, так и инновационных. Этот момент позволяет делать выбор, приобретая упаковочный материал в соответствии с конкретными требованиями. Основные виды упаковки для рыбы, которые прошли проверку «в деле» и показывают свою эффективность как при оптовых продажах, так и в рознице:

лотки под скин упаковку и лотки под запайку. Бывают, в частности, барьерными многослойными;

вёдра;

коробки;

банки из полимерных материалов и стекла;

термоформуемые пленки. Как жёсткие, так и гибкие;

контейнеры и пеналы без окна;

контейнеры и пеналы с окном.

Какие советы по выбору упаковки дают специалисты? Рекомендуют подбирать упаковочный материал, исходя из конкретного рода продукции. Другими словами, подобрать унифицированную упаковку под любой товар не получится. Так, к примеру:

красная рыба лучше хранится, если упакована в герметичную тару. Для неё идеальными будут барьерные многослойные лотки;

копчёная же рыба лучше «дружит» с термоформуемой плёнкой и лотками под скин упаковку или запайку. Есть возможность сохранить как её товарный вид, так и предупредить «утечку запаха»;

а рыбу в рассоле без потерь можно хранить и реализовывать в стеклянных и полимерных банках или вёдрах.

Упаковка для рыбы — главные требования

Одними из основных требований, которым в обязательном порядке должна отвечать упаковка для рыбы, считаются:

экологичность. Пищевая продукция и НЕпищевые материалы не совместимы.

устойчивость к внешнему физическому воздействию.

стойкость при использовании в различных температурных режимах;

высокий барьер к кислороду и образованию конденсата;

гарантия сохранности (как в плане внешней сохранности, так и герметичности), если речь идёт о длительном сроке хранения продукции.

Почему так важно, чтобы упаковка соответствовала этим требованиям? Причина в общем-то одна: рыба — скоропортящийся продукт, так что любой «сбой» в процессах связанных как с её хранением и транспортировкой, так и реализацией, чреваты не только потерями для продавцов с точки зрения «порча товара», но и проблемами для покупателей. От невозможности доставить рыбу и морепродукты к столу в целости и сохранности, до сложностей, связанных с употреблением товара «не первой свежести».

И ещё: согласно исследованиям маркетологов, всё больше покупателей обращают внимание на то, как упакован товар. Считается, что если производитель-продавец не уделяет этому моменту должного внимания, то и к качеству продукции может относиться «спустя рукава».

И — да: рыба и морепродукты относятся к той категории продуктов, за которой покупатель однозначно во второй раз придёт в тот магазин, где ему не только продали качественный товар, но и дали возможность доставить его к домашнему столу без проблем.

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