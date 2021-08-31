Уроженец Крыма снова сыграет в футбольной Лиге чемпионов

Известный футболист Николай Матвиенко, родившийся в Крыму, вместе со своим клубом – донецким «Шахтером», завоевал право сыграть в главном футбольном турнире Европы – Лиге чемпионов.

Для 25-летнего Матвиенко, родившегося в Саках, нынешнее участие в Лиге чемпионов уже далеко не первое в карьере. Ранее Николай трижды участвовал в поединках этого престижного соревнования. Однако нынешний путь в основной раунд ЛЧ был и для уроженца Крыма, и для его клуба сложнейшим за последние годы.

Преодолев в первом для себя квалификационном раунде бельгийский «Генк» (две победы с одинаковым счетом 2:1), «Горняки» в решающем раунде столкнулись с мощным французским «Монако», который изначально был признан аналитиками ведущих беттинг-компаний, среди которых и популярная у игроков БК 1xStavka, фаворитом данной пары. Впрочем, те, кто использовал свой промокод 1хStavka (https://sportstavki.online/promokod-1xstavka) на успех «Шахтера» в противостоянии, не прогадали. С огромным трудом, но «Горняки» все же прошли в групповой турнир, победив на выезде со счетом 1:0, а дома сыграв вничью 2:2 после дополнительного времени.

Уже состоялась и жеребьевка самой групповой стадии, где в соперники «Шахтеру попались старые знакомые по прошлогоднему розыгрышу – итальянский «Интер» и испанский «Реал», а также новичок турнира – молдавский «Шериф», который будет явным аутсайдером в этом квартете. А вот удастся ли команде крымчанина Матвиенко навязать борьбу за выход в плей-офф двум грандам европейского футбола – большой вопрос. Особенно с учетом того, что сезоном ранее «Горняки» оставили позади себя в группе «Интер», но все равно не сумели занять одну из двух наивысших строчек, пропустив вперед не только «Реал», но и немецкую «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Напомним, что уроженец Крыма Николай Матвиенко сыграл в Лиге чемпионов уже 15 матчей за карьеру, и даже отметился голевой передачей в одном из поединков в кампании 2018/19 годов.