Услуги Пенсионного фонда доступны в 25 центрах и офисах МФЦ Крыма

Отделение ПФР по Республике Крым и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Крым тесно сотрудничают с 2015 года. В настоящий момент Соглашением о взаимодействии предусмотрено предоставление 15 услуг ПФР в 25 офисах МФЦ.

Сегодня наиболее востребованы у крымчан обращения в МФЦ с целью подачи заявлений на предоставление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей (за период апрель-июнь 2020), регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, получения выписки из лицевого счета в ПФР или справки о размере пенсии. А с 1 июня 2020 года крымчане могут подавать в центры «Мои Документы» заявление на оформление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что жители Республики Крым могут обратиться в любой МФЦ региона, независимо от места жительства. Сегодня офисы и центры МФЦ есть во всех городах и районах Республики.

Обращаем внимание: прием осуществляется по предварительной записи. В связи с тем, что с 01.06.2020 будут значительно изменены графики работы центров «Мои Документы», а также введены новые услуги, включающие популярные выплаты на детей, — подчёркивают специалисты.