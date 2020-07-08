Установлен еще один температурный рекорд лета в Крыму

Ранее мы сообщали о том, что 4 июля в Крыму был «бит» температурный рекорд 1996 года. 36,4 С – это вам не шутки! Тем более, в раскаленном Симферополе, а не где-нибудь на морском курорте. Но крымская столица по-прежнему поражает (во всех смыслах) зноем. 7 июля установлен новый температурный рекорд (и вновь преодолена планка жаркого 1996 года). Как сообщили синоптики, 7 июля температура воздуха в Симферополе составила 37 градусов

В Симферополе вчера температура воздуха максимальная составила 37 градусов, на 0,8 выше, чем в 1996 году. В 1996 году было 36,2 градуса. Вот такой рекорд, это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений, — рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Когда последует новый температурный рекорд? Чуть позже. В среду Крым накрыл «холодный фронт» (относительный, конечно).

На смену тропической воздушной массе приходит воздух умеренных широт, жара ослабевает. Сегодня максимальная температура будет 27-30 градусов, завтра такая же. Потом чуть-чуть постепенно повыше: 27-31 градус, — сообщили в гидрометцентре.

Синоптики предупредили: в связи с изменением погоды, в Крыму местами возможны сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с.

Подробно о погоде на полуострове (по всем районам, курортам и прибрежным зонам) — на КрымМЕТЕО .