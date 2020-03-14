Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

crimeapress_news

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 14.03.2020

Череду ДТП на трассе «Таврида» с погибшими продолжили ночное ДТП с автобусом и двумя легковушками (подробнее — ЗДЕСЬ) и утренняя авария в районе поселка Зуя, Белогорского района. Примерно, в 9:50 там столкнулись КАМАЗ и ВАЗ 2114.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

По предварительной информации водитель легкового авто, направляясь в сторону Симферополя, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Водитель ВАЗа погиб на месте. На месте ДТП работали все оперативные службы. Погибшего спасатели буквально вырезали из груды искореженного железа.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

В ГИБДД и МЧС разыскивают свидетелей этой аварии.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Фото: ВК, Автопартнер Крым:  Александр Печерский, Андрей Насташенко и Алиса Рубцова.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.