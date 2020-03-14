Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель ВАЗа

Череду ДТП на трассе «Таврида» с погибшими продолжили ночное ДТП с автобусом и двумя легковушками (подробнее — ЗДЕСЬ) и утренняя авария в районе поселка Зуя, Белогорского района. Примерно, в 9:50 там столкнулись КАМАЗ и ВАЗ 2114.

По предварительной информации водитель легкового авто, направляясь в сторону Симферополя, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Водитель ВАЗа погиб на месте. На месте ДТП работали все оперативные службы. Погибшего спасатели буквально вырезали из груды искореженного железа.

В ГИБДД и МЧС разыскивают свидетелей этой аварии.

Фото: ВК, Автопартнер Крым: Александр Печерский, Андрей Насташенко и Алиса Рубцова.