Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

Утром в Севастополе, на ул.Брестской произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По неофициальной информации, маршрутный автобус №195 «догнал» «Ланос», который притормозил перед пешеходным переходом. От удара легковой автомобиль «вынесло» к АЗС, где машина столкнулась с электроопорой.

Автобус догнал его на пешеходном переходе, «Ланос» отлетел на встречку, после срикошетил и полетел на клумбу АЗС, где и остановился, — рассказывают в соцсетях очевидцы.

Информации о пострадавших нет. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.