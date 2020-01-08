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Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку
Фото: Г.Отрыгин, ВК, Автопартнер Крым

Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 11:18 08.01.2020

Утром в Севастополе, на ул.Брестской произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По неофициальной информации, маршрутный автобус №195 «догнал» «Ланос», который притормозил перед пешеходным переходом. От удара легковой автомобиль «вынесло» к АЗС, где машина столкнулась с электроопорой.

Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

Фото: Г.Отрыгин, ВК, Автопартнер Крым

Автобус догнал его на пешеходном переходе, «Ланос» отлетел на встречку, после срикошетил и полетел на клумбу АЗС, где и остановился, — рассказывают в соцсетях очевидцы.

Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

Фото: Г.Отрыгин, ВК, Автопартнер Крым

Информации о пострадавших нет. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

Фото: Г.Отрыгин, ВК, Автопартнер Крым

Утреннее ДТП в Севастополе: автобус «догнал» легковушку

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