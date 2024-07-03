Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса иномарки попала 74-летняя женщина

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с пострадавшим пешеходом.

Сегодня в 8:15 на автодороге возле остановки общественного транспорта «Рыбацкий причал» 47-летняя женщина, управляя автомобилем Volvo, совершила наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.