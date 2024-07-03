Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса иномарки попала 74-летняя женщина

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с пострадавшим пешеходом.
Сегодня в 8:15 на автодороге возле остановки общественного транспорта «Рыбацкий причал» 47-летняя женщина, управляя автомобилем Volvo, совершила наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.
По результатам медицинского освидетельствования водитель — трезвая. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту ДТП с пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: УМВД по г. Севастополю.
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С тегами: ДТП в Севастополе