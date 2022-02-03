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Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса кроссовера попала женщина-пешеход
Фото: УМВД по г. Севастополю

Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса кроссовера попала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:01 03.02.2022

Сегодня утром в Севастополе произошло ДТП с участием пешехода. Женщина, неудачно переходившая дорогу по «зебре»,  госпитализирована. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в 6:47 на Камышовом шоссе. Никакой гололедицы в это время не было, но дорога была мокрой.

Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», двигаясь со стороны улицы Правды в направлении Фиолентовского шоссе, совершил наезд на пешехода – женщину, 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, – сообщили в ГИБДД.

Женщину, получившую серьезные травмы, немедленно доставили в 1-ю горбольницу.

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