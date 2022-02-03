Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса кроссовера попала женщина-пешеход

Сегодня утром в Севастополе произошло ДТП с участием пешехода. Женщина, неудачно переходившая дорогу по «зебре», госпитализирована. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в 6:47 на Камышовом шоссе. Никакой гололедицы в это время не было, но дорога была мокрой.

Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», двигаясь со стороны улицы Правды в направлении Фиолентовского шоссе, совершил наезд на пешехода – женщину, 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, – сообщили в ГИБДД.

Женщину, получившую серьезные травмы, немедленно доставили в 1-ю горбольницу.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!