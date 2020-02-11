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Утренний авиарейс «Москва – Симферополь» не обошелся без приключений
Фото: "Уральские авиалинии"

Утренний авиарейс «Москва – Симферополь» не обошелся без приключений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Аэропорты Крыма 14:02 11.02.2020

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, вернулся в московский аэропорт «Домодедово» по техпричине. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сработала сигнализация о неисправности датчика кондиционирования. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета, — говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 135 пассажиров.

Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервное воздушное судно. В 10:56 борт U6 525 вылетел в Крым.

Утренний авиарейс «Москва – Симферополь» не обошелся без приключений

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