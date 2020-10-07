Утром в Ялте горел санаторий Минобороны РФ

Пожар ранним утром (сообщение о ЧП в службу спасения поступило в 6:15) произошёл в здании санатория КЧФ, который принадлежит Министерству обороны РФ. По оперативным данным, самостоятельно вышли 300 человек. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняют специалисты, однако речь возможно идёт о замыкании проводки: пожарные зафиксировали возгорание обшивки между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория. К тушению пожара (ему присвоен второй номер сложности) были привлечены 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Так, на кадрах, опубликованных «Крымской газетой», видно полностью охваченную огнем кровлю здания.

Пожар локализован в 8:17 на площади 1200 квадратных метров. В 8:40 — ликвидировано открытое горение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

ДОПОЛНЕНО: в 9:28 пожар на площади 1 200 кв.метров был полностью ликвидирован. По уточненным данным, пострадавших нет. В ликвидации пожара приняло участие 45 человек и 14 единиц техники. От МЧС России 41 человек личного состава и 12 единиц техники. Проводится разборка и проливка конструкций .