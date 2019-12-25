Утвержден проект строительства игорной зоны на Южном берегу Крыма

Совет по улучшению инвестиционного климата РК одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели (на Южном берегу Крыма), который был представлен компанией «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Об этом сообщила вице-премьер- министр финансов Республики Ирина Кивико.

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крыма одобрил представленный «Управляющей компанией инфраструктурных проектов» проект по строительству игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма, — рассказала Кивико.

По ее словам, строительство планируется начать в 2020 году. Общая сумма инвестиций составляет 3 млрд. рублей, будет создано 25 рабочих мест.

«Управляющая компания инфраструктурных проектов» (Симферополь) 3 июля 2018 года победила в аукционах по продаже акций трех государственных санаториев: «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Акции санатория»Мисхор» были проданы компании за 380,2 млн. рублей, «Ай-Петри» — за 416,4 млн. рублей, санатория «Дюльбер» — за 702,7 млн. рублей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». В министерстве финансов Крыма сообщили, что под нее выделяется около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. 28 октября 2019 года было опубликовано распоряжение премьер-министра РФ о создании игорной зоны «Золотой берег» в поселке Кацивели. Территорию бывшего санатория «Фортуна», в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.