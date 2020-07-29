Утверждена территориальная схема обращения с отходами в Крыму. Свалки превращаются… в экотехнопарки

Новая территориальная схема обращения с отходами, предусматривающая, в частности, создание трех современных экотехнопарков мощностью более 1 млн тонн в год, утверждена в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба «Российского экологического оператора» (РЭО).
РЭО совместно с правительством Крыма разработал новую территориальную схему обращения с отходами республики. При разработке концепции специалисты базировались на сохранении уникальных природно-климатических условий полуострова за счет использования передовых технологий, — говорится в сообщении.
В рамках территориальной схемы предлагается создание трех современных экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Совокупная мощность объектов составит более миллиона тонн в год, что с учетом имеющейся инфраструктуры позволит обрабатывать 100% бытовых отходов.
На территории экотехнопарков мусор будет н только складироваться, но и утилизироваться.
Все объекты будут оснащены линиями компостирования, что позволит выйти на высокий уровень утилизации отходов. Таким образом, уже к 2022 году Республика Крым сможет отказаться от использования существующих устаревших полигонов, которые ухудшают туристическую привлекательность региона, — отметили в РЭО.
Территориальная схема обращения с отходами в РК предусматривает строительство к 2024 году 10 мусороперегрузочных станций с системой сортировки и двух автоматизированных мусоросортировочных комплексов.
Схема кликабельна: правая кнопка мыши и «Открыть изображение».
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