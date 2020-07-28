Увеличенная крымская ФЦП. Что построят на полуострове за федеральные деньги

Как мы сообщали ранее, Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма и Севастополя продлена до 2024 года. Сегодня прозвучал и ее солидный размер – он увеличен до 300 миллиардов рублей.

Федеральная целевая программа Республики Крым продлена до 2024 года дополнительными 200 с лишним млрд. рублей. Это все дает нам уверенность планомерно строить свою работу, запланировать большее количество объектов и построить их в срок качественно, — прокомментировал Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что по Республике Крым финансирование ФЦП составило 215 млрд. рублей. По Севастополю – 85 млрд. рублей.

Также Марат Хуснуллин добавил, что продление федеральной целевой программы позволит Правительству Крыма более гибко планировать график мероприятий и увеличить запланированное количество объектов. Вице-премьер отметил эффективную работу Главы РК и республиканского Совмина в реализации мероприятий ФЦП и добавил, что это дает уверенность в том, что все объекты будут сданы в эксплуатацию вовремя.

Те усилия, которые принимает руководство Крыма, позволяют с уверенностью сказать, что объекты будут построены в срок. Несмотря на коронавирус, все мероприятия будут выполнены. Также в ходе совещания наметили графики ликвидации отставаний объектов, посмотрели, как будут применяться законодательные нормы, принятые в РФ за последнее время. Надеюсь, что эти комплексные решения позволят ускорить программу по развитию Крыма, — сказал Вице-премьер.

Также Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что в ходе совещания были подняты темы развития Международного детского центра «Артек», обсудили комплексную программу строительства дорог до 2024 года включительно, программу жилищного строительства, заслушали подрядчиков по реализации мероприятий ФЦП.

Уверен, что Крым сможет выполнить амбициозные задачи, поставленные перед нами, в сфере строительства. Также благодарю вице-премьера за принятое решение по поддержке развития курортной сферы, подтягиванию инфраструктуры к объектам строительства. Помимо этого, изучили возможность строительства прибрежных объектов, в первую очередь, отелей, гостиниц, — отметил Глава РК Сергей Аксёнов.

Он также уточнил, что в рамках ФЦП из 500 крымских объектов и мероприятий с отставанием реализуются лишь 25.

Сергей Аксёнов прокомментировал информацию Вице-премьера о том, что в продленной ФЦП на строительство некоторых дорог будет выделено порядка 136 млрд. рублей. Он уточнил, что в перечень дорожных объектов войдут следующие: южный обход Симферополя, дороги «Алушта-Ялта», «Белогорск-Приветное», «Бахчисарай-Ялта» (через Ай-Петри).

Также Глава Крыма добавил, что по поручению Марата Хуснуллина планируется реконструировать дороги «Симферополь-Армянск» и «Симферополь-Джанкой». Это будут современные четырехполосные трассы (по аналогии с «Тавридой»).

Федеральные деньги пойдут и на улучшение железнодорожного сообщении в Крыму.

Мы рассмотрели возможность более эффективного использования железной дороги между Севастополем и Симферополем. Чтобы все-таки более часто начали ходить пригородные электрички. Рассматриваем возможность в Севастополе использовать как городской транспорт железные дороги. Такое поручение я Минтрансу дал, – заявил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ также отметил необходимость строительства железнодорожной ветки от аэропорта Симферополя. А вот прямой ветки «Керчь – Симферополь» не будет. Власти не видят ее экономической обоснованности.