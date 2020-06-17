Увы и ах. Общекрымский выпускной пройдет 27 июня… в онлайн-режиме

Не прошло предложение Сергея Аксёнова устроить праздник – Общекрымский выпускной для тех, кто покидает родные школы в этом году. Жизнь внесла правки. Точнее, коронавирус подкорректировал.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК, для крымских школьников выпускной вечер пройдет 27 июня, но только в онлайн-режиме.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что очные выпускные проведут 12 регионов России, а 57 субъектов организуют их онлайн. Остальные проведут торжество в очно-заочном формате.

Напомним, в этом году в Крыму 11-й класс закончили около 12 тысяч школьников, выпускниками девятых классов стали около 18 тысяч человек. Учебный год завершился 22 мая, последний звонок прозвучал также в режиме онлайн — в телеэфире.