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Увы и ах. Общекрымский выпускной пройдет 27 июня… в онлайн-режиме
Скриншот: Крым24

Увы и ах. Общекрымский выпускной пройдет 27 июня… в онлайн-режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:13 17.06.2020

Не прошло предложение Сергея Аксёнова устроить праздник – Общекрымский выпускной для тех, кто покидает родные школы в этом году. Жизнь внесла правки. Точнее, коронавирус подкорректировал.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК, для крымских школьников выпускной вечер пройдет 27 июня, но только в онлайн-режиме.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что очные выпускные проведут 12 регионов России, а 57 субъектов организуют их онлайн. Остальные проведут торжество в очно-заочном формате.

Напомним, в этом году в Крыму 11-й класс закончили около 12 тысяч школьников, выпускниками девятых классов стали около 18 тысяч человек. Учебный год завершился 22 мая, последний звонок прозвучал также в режиме онлайн — в телеэфире.

Увы и ах. Общекрымский выпускной пройдет 27 июня… в онлайн-режиме

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