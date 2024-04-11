Ужасное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Есть погибшие

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП на трассе «Ялта – Севастополь» с двумя погибшими (по неофициальной информации, уже после аварии скончался еще один человек).

11 апреля, в 8:00 на автодороге «Ялта – Севастополь» 58-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Хенде», в районе села Гончарное выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Хенде», который двигался по своей полосе. Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и других экстренных служб. Выясняются обстоятельства ДТП и количество пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ. Неофициально: нарушитель пытался скрыться от сотрудников полиции, но не справился с управлением на очень высокой скорости.