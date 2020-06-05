Уже более тысячи приезжих сдали тест на COVID-19 при въезде в Севастополь

Напомним, в Севастополе с 1 июня тесты на COVID-19 берут на пунктах контроля автомобильного транспорта и на железнодорожном вокзале.

На автовокзале тест не сдают, поскольку пассажиры проходят его на въездах в город. Уже проведено более тысячи тестов, все результаты отрицательные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

По словам чиновника, город готовился к тестированию граждан, которые приезжают в город на правовых основаниях (по работе или при наличии жилья в городе), заранее.

Наша лаборатория способна проводить 500 анализов в сутки. При ее создании мы понимали, что нагрузка может увеличиться, — подчеркнул Сергей Шеховцов.

Пока же в среднем в день тестирование проходят около 200 человек.

Директор Департамента здравоохранения напомнил, что согласно указу врио Губернатора Севастополя тесты на COVID-2019 не сдают жители города, которые работают в Крыму, а также крымчане, которые работают в Севастополе, или же едут в город по острой необходимости и получили QR-код.

Тем, кто сделал анализ в своем городе не больше пяти суток назад и готов показать отрицательные результаты на блокпостах, также нужно повторно сдавать анализ в Севастополе, — добавил глава ведомства.

Тесты проводятся для граждан бесплатно.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя