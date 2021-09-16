Уже завтра в Крыму будет организована работа 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа

С 17 по 19 сентября в Крыму будет организована работа 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Крыма остаётся напряженной. Единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета. В связи с этим, в дни проведения выборов в Государственную Думу с 17 по 19 сентября для удобства граждан Республики Крым будет организована вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа, в том числе возле избирательных участков. Так, 145 избирательных участков расположены в наших медицинских организациях, проводящих вакцинацию. Стационарные прививочные пункты данных поликлиник и амбулаторий будут работать все три дня. Кроме того, возле 100 крупных избирательных участков будут функционировать мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей «Скорой помощи», — рассказал министр.

Информация о всех 245 пунктах вакцинации доступна на сайте республиканского минздрава.

Остапенко подчеркнул, что во время вакцинации возле избирательных участков будут соблюдены все необходимые санитарные нормы, правила соблюдения условий «холодовой цепи» при перевозке препаратов, а также требования к проведению медицинских манипуляций. Граждане, желающие вакцинироваться, будут осмотрены медицинскими работниками, а также заполнят все необходимые документы.

Уважаемые соотечественники, я прошу вас проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию против COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привиты — 496 758 человек, вторым — 460 516. В преддверии сезона заболеваемости гриппом важно также сделать прививку и от этой болезни. Напомню, что между прививками против гриппа и COVID-19 должен быть соблюден интервал в 30 дней, — сказал Алекандр Остапенко.

Министр здравоохранения РК также сообщил, что для всех пациентов крымских стационаров, в том числе, находящихся на лечении в «ковидных» госпиталях, будет обеспечена возможность голосования 19-го сентября.