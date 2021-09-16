Уже завтра в Крыму будет организована работа 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа

С 17 по 19 сентября в Крыму будет организована работа 245 пунктов для проведения вакцинации против COVID-19 и гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Крыма остаётся напряженной. Единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета. В связи с этим, в дни проведения выборов в Государственную Думу с 17 по 19 сентября для удобства граждан Республики Крым будет организована вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа, в том числе возле избирательных участков.
Так, 145 избирательных участков расположены в наших медицинских организациях, проводящих вакцинацию. Стационарные прививочные пункты данных поликлиник и амбулаторий будут работать все три дня. Кроме того, возле 100 крупных избирательных участков будут функционировать мобильные пункты на базе передвижных ФАПов, либо автомобилей «Скорой помощи», — рассказал министр.
Информация о всех 245 пунктах вакцинации
Остапенко подчеркнул, что во время вакцинации возле избирательных участков будут соблюдены все необходимые санитарные нормы, правила соблюдения условий «холодовой цепи» при перевозке препаратов, а также требования к проведению медицинских манипуляций. Граждане, желающие вакцинироваться, будут осмотрены медицинскими работниками, а также заполнят все необходимые документы.
Уважаемые соотечественники, я прошу вас проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию против COVID-19. На сегодняшний день первым компонентом привиты — 496 758 человек, вторым — 460 516. В преддверии сезона заболеваемости гриппом важно также сделать прививку и от этой болезни. Напомню, что между прививками против гриппа и COVID-19 должен быть соблюден интервал в 30 дней, — сказал Алекандр Остапенко.
Министр здравоохранения РК также сообщил, что для всех пациентов крымских стационаров, в том числе, находящихся на лечении в «ковидных» госпиталях, будет обеспечена возможность голосования 19-го сентября.
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