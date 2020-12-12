Узнать, кто и откуда звонил, легко. Причем без специальных программ и приложений

Согласитесь, ужасно раздражают звонки с неизвестных телефонов. Даже, если кто-то ошибся номером, все равно, мы думаем о возможном подвохе. С учетом распространения телефонного мошенничества, это не паранойя и не мнительность. Нормальное переживание о собственной безопасности, конфиденциальности личных данных, контактов, комфортном пространстве, даже в реальности сотовой связи, не располагающей к анонимности. Поэтому желание узнать, что за неизвестный абонент названивает, а то и шлет СМС, — нормальное и обоснованное.

Как узнать, откуда номер мобильного телефона? Конечно, можно установить на свой сотовый специальные программы и приложения, блокировщики звонков и даже автоответчики, подключая дополнительные платные услуги. Но и без этого вполне можно обойтись. Переходим по указанной ссылке и попадаем на полезный и демократичный сайт ZVONKOFF.NET. Это не «шпионский ресурс», на нем не будет раскрытия индивидуальных данных, личной информации, адресов, «паролей, явок». Но, как говорится, Sapienti Sat. Ресурс выдает точные данные по региону, откуда идет входящий, оператору связи, а также дает возможность ознакомиться с комментариями по интересующему номеру. Причем… абсолютно бесплатно и моментально.

Как это работает? В поле поиска вводится номер. Обратите внимание, доступна информация, практически, по всем странам мира, а форма набора исключает ошибку. Так, в поиске среди российских операторов сотовой связи «плюсик» уже стоит. По набранному номеру будет дана вся имеющаяся информация. По иронии, на различных платных ресурсах можно получить (но уже за деньги) точно такие же данные – не больше и не меньше.

Но данный ресурс хорош именно комментариями пользователей, которые и помогают ответить на вопрос: кто звонил. То есть к информации о регионе, операторе, активности данного абонента добавляется самая точная «народная оценка»: «реклама», «мошенник», «звонят, молчат и сбрасывают» и т.д. Такая информация зависит от активности и того самого «неизвестного» абонента и пользователей ресурса. Любой человек, что зашел на ZVONKOFF.NET и «пробил» назойливый звонок может стать экспертом, помочь другим людям, оставив свой комментарий.

Небезынтересен будет и график активности того или иного номера, в частности, сколько раз, за какой период времени им интересовались (читай, кому он еще названивал) и т.д.

Вывод прост: 100% информации о том, кто именно назойливо звонит в неподходящее время, вам не даст никто. Разве что «силовики» с их возможностями… Но при каких условиях? Согласитесь, все это маловероятно в обычной бытовой ситуации.

Специальные программы и приложения, платные ресурсы в большинстве случаев… дадут точно такую же информацию, что и бесплатный ZVONKOFF.NET, основательный «плюс» которого – «народная сводка» и комментарии реальных людей по самым различным звонкам. На все вопросы ответов не получите, но от телефонных мошенников, спама, назойливой рекламы и малоприятного ненужного общения этот ресурс оградит.