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В 2019 году Госкомрегистр РК рассмотрел свыше 300 000 заявлений по кадастровому учету капстроений и участков

В 2019 году Госкомрегистр РК рассмотрел свыше 300 000 заявлений по кадастровому учету капстроений и участков

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 11:37 27.01.2020

В 2019 году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым обработали свыше 300 000 заявлений от граждан и организаций по кадастровому учету капитальных строений и земельных участков.

Так, сотрудниками отделов учета земельных участков № 1 и 2 комитета обработано более 163 тысяч заявлений, касающихся постановки земли на кадастровый учет (почти 44 тысячи участков), учета изменений объекта недвижимости (61 000), внесении в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) о ранее учтенных объектах (18 000). Кроме того, специалистами профильных структурных подразделений рассматривались заявки об исправлении кадастровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН и снятии объектов недвижимости с государственного кадастрового учета. Также в 2019 году сотрудники внесли в ЕГРН данные о границах 10 населенных пунктов Крыма и впервые за 5,5 лет крымские специалисты внесли сведения о так называемых зонах затопления и охранных зонах железных дорог, — сообщили в пресс-службе комитета.

Более 141 000 заявлений о предоставлении государственных услуг обработали и специалисты двух отделов учета объектов капитального строительства. Сотрудники Госкомрегистра поставили на кадастровый учет 90 многоквартирных домов с одновременной постановкой всех помещений. Из ЕГРН удалено 7000 неактуальных дублирующих сведений («дублей») в отношении капитальных строений.

На протяжении всего года руководство и специалисты всех отделов кадастрового учета вели активную работу с населением. Помимо подготовленных ответов почти на 17 000 обращений граждан и юридических лиц, наши сотрудники еженедельно проводили консультации по вопросам кадастрового учета согласно утвержденному графику. В течение года профильными структурными подразделениями оказана консультативная помощь более 7300 гражданам, – сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

В 2019 году Госкомрегистр РК рассмотрел свыше 300 000 заявлений по кадастровому учету капстроений и участков

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