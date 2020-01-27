В 2019 году Госкомрегистр РК рассмотрел свыше 300 000 заявлений по кадастровому учету капстроений и участков

В 2019 году специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым обработали свыше 300 000 заявлений от граждан и организаций по кадастровому учету капитальных строений и земельных участков.

Так, сотрудниками отделов учета земельных участков № 1 и 2 комитета обработано более 163 тысяч заявлений, касающихся постановки земли на кадастровый учет (почти 44 тысячи участков), учета изменений объекта недвижимости (61 000), внесении в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) о ранее учтенных объектах (18 000). Кроме того, специалистами профильных структурных подразделений рассматривались заявки об исправлении кадастровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН и снятии объектов недвижимости с государственного кадастрового учета. Также в 2019 году сотрудники внесли в ЕГРН данные о границах 10 населенных пунктов Крыма и впервые за 5,5 лет крымские специалисты внесли сведения о так называемых зонах затопления и охранных зонах железных дорог, — сообщили в пресс-службе комитета.

Более 141 000 заявлений о предоставлении государственных услуг обработали и специалисты двух отделов учета объектов капитального строительства. Сотрудники Госкомрегистра поставили на кадастровый учет 90 многоквартирных домов с одновременной постановкой всех помещений. Из ЕГРН удалено 7000 неактуальных дублирующих сведений («дублей») в отношении капитальных строений.