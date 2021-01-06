В 2020 году крымские фермеры и сельхозкооперативы получили субсидий на 260 миллионов рублей

Крымские фермеры и сельхозкооперативы получили порядка 260 миллионов рублей федеральных и республиканских субсидий в 2020 году. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его информации, минсельхоз Крыма за год оказал господдержку более 70 крымским сельхозтоваропроизводителям на развитие малых форм хозяйствования.

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» было выделено порядка 48 миллионов рублей средств господдержки. В этом году получателями грантов в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации стали 19 начинающих фермеров на общую сумму субсидий около 47 миллионов рублей, — уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что были выделены субсидии на возмещение части затрат за приобретенную сельхозтехнику на сумму более миллиона рублей двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам: «Альянс фермеров Крыма» и «Три-АГРО».

Заместитель председателя Совмина рассказал, что на мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 100 млн. рублей.

В этом году на рассмотрение были поданы документы от 85 крестьянско-фермерских хозяйств. Получателями грантовой поддержки стали 28 К(Ф)Х на сумму субсидий более 84 миллионов рублей и 2 семейные фермы на сумму субсидий более 15 миллионов рублей, — уточнил Андрей Рюмшин.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сельской потребительской кооперации» из бюджета Республики Крым было выделено 120 млн. рублей.

На рассмотрение комиссии поступило 7 пакетов документов. В результате конкурсного отбора участниками ведомственной программы стали 6 сельскохозяйственных потребительских кооператива. На развитие растениеводства субсидии на сумму 45 миллионов рублей предоставлены членам СПоК: «ЭКОКРЫМ», «Раздолье», «Крымсад», «Ассоциация фермеров Крыма, — прокомментировал вице-премьер.

По информации заместителя председателя крымского правительства, на развитие отрасли животноводства получены субсидии членами сельхозпотребкооперативов на сумму 75 миллионов рублей: СПоК «Крымское поле», «Добрый молочник».