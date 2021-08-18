О том, что в 2020 году крымские сельхозтоваропроизводители вырастили 132 тонны осетров и 12 тонн форели, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках рабочей поездки в Джанкойский район. В прошлом году субъектами рыбохозяйственного комплекса с финансированием из бюджета Республики Крым была получена государственная поддержка на общую сумму 32,56 млн рублей.

Этим направлением господдержки воспользовались 8 рыбоводных хозяйств республики, в числе которых предприятия, которые занимаются производством осетровых и форели. На сегодня на территории Республики Крым осуществляют деятельность по выращиванию товарной рыбы: осетровые — 6 осетровых и 5 форелевых хозяйств. Одним из них является КФХ Галстян. С 2018 года предприятие вырастило и реализовало порядка 130 тонн продукции. Благодаря господдержке, которую получило предприятие было субсидировано строительство 22 бассейнов, приобретение оборудования, рыбопосадочного материала, кормов и потребленной электроэнергии, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Главы Минсельхоза Крыма, благодаря инвестпроекту на территории рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыб осетровых и лососевых пород были произведены масштабные работы по оборудованию бассейнов, внедрена система замкнутого водоснабжения, которая предназначена для создания оптимальных условий, необходимых для выращивания и разведения рыбы, а также введен в эксплуатацию пруд-копань.

Таким активным и добросовестным сельхозтоваропроизводителям со стороны государства оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Сейчас предприятие динамично развивается. Выращенная здесь ценная промысловая рыба имеет отменные вкусовые качества, которые были представлены на Первом Национальном конкурсе «Вкусы России» в качестве бренда республики «Крымские морепродукты и аквакультура, — говорит заместитель Председателя Правительства РК.

Из бюджета Республики Крым с 2018 по 2020 годы Министерством сельского хозяйства Республики Крым предоставлялись субсидии на возмещение части понесенных затрат в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей рыбного хозяйства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым».

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК