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В 2020 году в Ялте высадят порядка 5000 растений

В 2020 году в Ялте высадят порядка 5000 растений

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 18:07 18.03.2020

В Ялте в течение года будет высажено порядка 5000 растений в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти». Процесс стартовал 18 марта. В частности, деревья высадили на Холме Славы:

Всероссийская акция посвящается памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а каждое дерево является благодарностью  нашего поколения за подвиги.  И очень символично, что именно в день 6-й годовщины Воссоединения Крыма с Россией в Ялте появились Сады Памяти, а на Холме Славы высадили 33 дерева в память о  крымчанах — Героях Советского союза, павших в годы Великой Отечественной войны, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

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Сад Памяти, который мы сегодня заложили, будет расцветать с каждым годом, а все кто принимает участие в данном мероприятии знают цену стабильности в нашем прекрасном российском Крыму. Память о героях всегда будет жить в наших сердцах, а после – в сердцах наших детей. И так она будет передаваться из поколения в поколение, —  отмечает  Глава муниципального образования — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Мероприятия состоялись в учебных учреждениях Ялты, на территориях которых высадили более 300 деревьев, преимущественно плодовых.

17 локаций для высадки деревьев были  определены в центральной части Ялты.  Порядка 300 саженцев появилось в сквере «Дружба» на Садовой. Среди них — можжевельник казацкий, аукуба японская, барбарис Юлиана, розмарин, лавровишня и другие растения.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В 2020 году в Ялте высадят порядка 5000 растений

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