Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:44 24.04.2020

О том, что за первый квартал 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин в ходе рабочих поездок на объекты аквакультуры Джанкойского и Красноперекопского районов.

Объем выращенной продукции аквакультуры на 16 тонн превысил показатели первого квартала прошлого года. В Джанкойском районе посетил одно из показательных предприятий – крестьянское (фермерское) хозяйство Галстян, занимающееся выращиванием осетров. Предприятие динамично развивается. По итогам 2019 года объем выращенной продукции составил более 73 тонн. Продукция этого производителя известна своим качеством далеко за пределами республики. В Крыму осетра нашего производителя можно приобрести в крупнейших супермаркетах «Ашан» и «Метро», — цитирует чиновника пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

Заместитель Председателя Совмина Крыма также отметил, что таким активным и добросовестным сельхозтоваропроизводителям со стороны государства оказывается всесторонняя помощь и поддержка:

В прошлом году КФХ Галстян была предоставлена субсидия в размере 1 млн 580 тысяч 539 рублей на возмещение части затрат на единицу выращенной (выловленной) и реализованной товарной рыбной продукции, а также на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса и приобретение оборудования для рыбоводства и рыболовства.

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

Сегодня, по информации сельхозтоваропроизводителя, предприятие вышло на планируемую мощность: вывели 80 тысяч мальков. Через полгода взрослые осетры будут весить порядка 240 тонн.

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

Рыбное хозяйство республики также развивается благодаря ГБУ РК «Крымский рыбопитомник». В Красноперекопском районе с 2015 года сельхозтоваропроизводители занимаются воспроизводством водных биологических ресурсов, выращиванием и разведением мальков карпа, амура, толстолобика.

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

В 2019 году Министерство сельского хозяйства Республики Крым организовало проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в части удаления водных растений ГБУ РК «Крымский рыбопитомник». В прошлом году производилось зарыбление мальками в Ленинское, Бахчисарайское и Альминское водохранилища, — отмечает вице-премьер.

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.