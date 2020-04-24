В 2020 году в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы

О том, что за первый квартал 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин в ходе рабочих поездок на объекты аквакультуры Джанкойского и Красноперекопского районов.

Объем выращенной продукции аквакультуры на 16 тонн превысил показатели первого квартала прошлого года. В Джанкойском районе посетил одно из показательных предприятий – крестьянское (фермерское) хозяйство Галстян, занимающееся выращиванием осетров. Предприятие динамично развивается. По итогам 2019 года объем выращенной продукции составил более 73 тонн. Продукция этого производителя известна своим качеством далеко за пределами республики. В Крыму осетра нашего производителя можно приобрести в крупнейших супермаркетах «Ашан» и «Метро», — цитирует чиновника пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Заместитель Председателя Совмина Крыма также отметил, что таким активным и добросовестным сельхозтоваропроизводителям со стороны государства оказывается всесторонняя помощь и поддержка:

В прошлом году КФХ Галстян была предоставлена субсидия в размере 1 млн 580 тысяч 539 рублей на возмещение части затрат на единицу выращенной (выловленной) и реализованной товарной рыбной продукции, а также на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса и приобретение оборудования для рыбоводства и рыболовства.

Сегодня, по информации сельхозтоваропроизводителя, предприятие вышло на планируемую мощность: вывели 80 тысяч мальков. Через полгода взрослые осетры будут весить порядка 240 тонн.

Рыбное хозяйство республики также развивается благодаря ГБУ РК «Крымский рыбопитомник». В Красноперекопском районе с 2015 года сельхозтоваропроизводители занимаются воспроизводством водных биологических ресурсов, выращиванием и разведением мальков карпа, амура, толстолобика.

В 2019 году Министерство сельского хозяйства Республики Крым организовало проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в части удаления водных растений ГБУ РК «Крымский рыбопитомник». В прошлом году производилось зарыбление мальками в Ленинское, Бахчисарайское и Альминское водохранилища, — отмечает вице-премьер.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК