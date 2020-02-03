В 2020 году в Правительстве РФ намерены уточнить статус апартаментов

О том, что правовой статус апартаментов планируется уточнить в течение 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. В настоящее время в России нет единой формулы применения к правовому статусу апартаментов, отметил вице-премьер. В каждом городе апартаменты были построены по-своему: в Москве к ним применялись одни условия, в регионах — другие. Хуснуллин заявил, что на проектном комитете поставил задачу проанализировать все законодательные инициативы по апартаментам.

Мы соберем всю законотворческую практику и будем стараться в этом году внести предложения по приведению к общему знаменателю всех понятий апартаментов, — цитирует РБК-Недвижимость вице-премьер.

Правовой статус апартаментов в России в настоящее время не урегулирован. Сейчас данный тип недвижимости относится к нежилым помещениям, в них нельзя регистрироваться. Однако фактически они используются как жилье.

Сама тема урегулирования статуса апартаментов поднималась не раз. Председатель комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам Николай Николаев предложил разрешить временную регистрацию в апартаментах.

Ранее риелторы отметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве. По оценкам «Метриума», в 2019 году рост цен на первичном рынке апартаментов был менее существенным, чем на жилые новостройки, число зарегистрированных договоров долевого участия в данном сегменте снизилось на 17%.

Источник: РБК-Недвижимость

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