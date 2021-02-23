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В 2021 году фермеры Крыма реализовали на ярмарках более 200 тонн продукции

В 2021 году фермеры Крыма реализовали на ярмарках более 200 тонн продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 13:08 23.02.2021

О том, что в этом году крымские фермеры реализовали более 200 тонн продукции на агроярмарках в крымской столице, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Агроярмарки, организованные Минсельхозом Крыма, пользуются большим спросом у горожан и гостей столицы. Этому способствует ценовая политика, стоимость сельхозпродукции в среднем, ниже рыночных на 15-20%. В 2020 году фермеры реализовали 25 тысяч тонн продукции. В этом году работа агроярмарок продолжается, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

По словам заместителя Председателя Совмина Крыма, дополнительные ярмарки в формате «выходного дня» в крымской столице в этом году работают на 5 локациях:

На ярмарках представлен весь ассортимент сельскохозяйственной продукции. Здесь можно приобрести мясо, колбасные и макаронные изделия, рыбу, яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло, мед и другие натуральные, полезные и вкусные продукты. На каждой ярмарке реализовывается более 80 тонн продукции.

Каждый раз на ярмарки в Симферополь, говорит вице-премьер, свою свежую продукцию привозят около 100 сельхозтоваропроизводителей практически из всех регионов полуострова. Из  одного только Симферопольского района приезжают порядка 40 участников.

Очередные сельскохозяйственные ярмарки в крымской столице пройдут 6 марта по адресам:

  • ул. Севастопольская, 80/3;
  • ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);
  • ул. Бела Куна/ул. Кечкеметская (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»).
  • 21 февраля и 7 марта по адресам:
  • микрорайон Каменка, ул. Крымской весны (в районе дома № 31 и конечной остановки маршрута № 14);
  • ул. Ракетная 10.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В 2021 году фермеры Крыма реализовали на ярмарках более 200 тонн продукции

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