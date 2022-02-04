В 2021 году сфера культуры Ялты получила огромные суммы на развитие

О том, что в минувшем году сфера культуры Ялты получила беспрецедентные меры поддержки (в частности, на улучшение материально-технической базы учреждений культуры было направлено 46 миллионов рублей), сообщила заместитель главы администрации города Светлана Новодацкая. По её словам, наиболее масштабными начинаниями стали ремонты Массандровской музыкальной школы и Форосского поселкового клуба, которые уже в этом году предстанут перед ялтинцами в обновлённом виде. В 11 муниципальных бюджетных учреждениях культуры и дополнительного образования установлены системы противопожарной и антитеррористической безопасности, на что израсходовано свыше 11 миллионов рублей, выполнена проектно-сметная документация по установке аварийного освещения в 15-ти зданиях клубов – уже в этом году работы будут выполнены.

Особую поддержку в 2021-м году получили культурные учреждения Алупки. В отремонтированном Доме культуры установлена подъёмная платформа для маломобильных граждан, по проекту «Кинотехнологии» приобретено оборудование для киноконцертного зала, установлен и уже работает наружный экран, для библиотеки — приобретены мебель и стеллажи, — отмечает Светлана Новодацкая.

Уже в марте этого года в Алупке появится новое учреждение культуры – филиал Ялтинского историко-литературного музея. В переданном для этих целей здании на улице Фрунзе завершаются ремонтные работы и установка сигнализации, в дальнейшем там планируют разместить Восточную коллекцию Ялтинского историко-литературного музея – сейчас она хранится в запасниках.

Ещё один филиал Ялтинского историко-литературного музея в будущем году может возобновить свою деятельность в Доме-музее К. А. Тренёва и П. А. Павленко в Ялте – договор с арендатором расторгнут, судебные разбирательства пока продолжаются, — сообщила Светлана Новодацкая.

Заместитель главы администрации рассказала, что в минувшем году существенно пополнен книжный фонд Центральной библиотечной системы – из федерального бюджета на эти цели выделено 500 тысяч рублей, из республиканского – 28 тысяч, из муниципального – 796 тысяч, в музее «Поляна сказок» проведена реставрация существующих и установлены новые деревянные скульптуры, очень хорошо зарекомендовал себя приобретённый за выделенные из федерального бюджета 4,9 млн. рублей «Автоклуб», который работает на набережной и в посёлках ЮБК.

Отдельно хочу отметить Ялтинский театр духовой музыки, где не хватало инструментов. Только в прошлом году мы приобрели инструменты мирового уровня на сумму 8,7 млн. рублей. И поступательно продолжим приобретать новые, — подчеркивает Светлана Новодацкая.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта