В 2021 году в Севастополе отремонтируют 44 автодороги

В 2021 году в Севастополе, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также при поддержке правительства Москвы, запланирован капитальный ремонт 11 улиц и ремонт асфальтобетонного покрытия на 33 дорогах. В частности, планируется капитально отремонтировать улицы Суворова, Челнокова, Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

На улице Суворова подрядчик переложит старую брусчатку, а также заменит старое асфальтобетонное покрытие на галтованный гранитный камень, который внешне максимально похож на историческую брусчатку. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной. Стоит отметить, что опоры освещения и светильники установят с сохранением исторического облика города. На капитальный ремонт восьми улиц – Колобова, Летчиков, Подъезда к парку Победы, Революции 1905 года, Галины Петровой, Карантинной и улицы Садовой в селе Вишневом выделено финансирование из бюджета Москвы. Также в 2021 году планируется завершение проектно-изыскательных работ и начало строительно-монтажных работ на улице Горпищенко, — говорится в сообщении.

В рамках ремонта предусмотрена замена бордюров, изношенного асфальтобетонного покрытия, восстановление тротуаров, установка технических средств организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки. Самые протяженные дороги – ул. Генерала Лебедя, Столетовский проспект, ул. Бирюлева, 1,5 километровый участок автодороги Ялта-Севастополь.

Большинство дорог, вошедших в перечень ремонта 2021 года по результатам диагностики, совпадают с обращениями граждан во время общественных обсуждений. Программа сформирована также с учетом встреч с активистами, на основании данных проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта Убитых Дорог», обращений глав муниципалитетов.

После утверждения бюджета Севастополя планируется дополнить перечень объектов текущего ремонта автомобильных дорог 2021 года объектами, представленными ранее на общественное обсуждение в этом году.

Обсудить перечень объектов ремонта и внести свои предложения можно в официальной группе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в группе ВК, «Дороги Севастополя».

Напомним, при капитальном ремонте дорог, в отличие от обычного ремонта, при необходимости выполняются работы по уширению проезжей части и устройству новых недостающих тротуаров. Если позволяют границы автомобильной дороги – проектом предусматривается оборудование парковочных карманов, заездных карманов для общественного транспорта, остановочных павильонов, а для обеспечения безопасности – обустраивается наружное освещение. В связи с необходимостью выполнения таких работ, переустраиваются тепловые сети и сети связи, канализации, а также водоснабжения, которые затрагиваются при производстве дорожных работ, — отметили в правительстве города.

Список дорог, на которых будет выполнен ремонт в 2021 году, — ЗДЕСЬ.