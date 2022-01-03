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В 2022 году в Севастополя построят индустриальный парк
Иллюстрация: pxhere.com

В 2022 году в Севастополе построят индустриальный парк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:54 03.01.2022

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал строительство индустриального парка в 2022 году.

По его словам, большую часть потенциальных резидентов составляют представители строительной отрасли, но городские власти настаиваю на необходимости высокотехнологичного производства.

Чтобы был небольшой элемент хайтека, который приземлится на нашей территории, – объяснил Михаил Развожаев.

Он уверен, что в основе индустриального парка могут быть электротехника, приборостроение и другие сферы производства с высокой добавленной стоимостью.

Хочется не просто раздать землю в аренду резидентам, после чего это превратится в некую самоуправляемую территорию, а хочется все сделать единым комплексом, – уточнил губернатор.

Управляющей компанией индустриального парка, по словам Развожаева, будет «Корпорация развития Севастополя». Помимо управления индустриальным парком, главной задачей «Корпорации развития Севастополя» будет привлечение резидентов-инвесторов.

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