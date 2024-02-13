В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе проводится комплексный ремонт дорог. К нормативному состоянию в 2024 году приведут 125 объектов общей протяжённостью 55,9 км, а также выполнят ремонт трёх мостов протяжённостью 313 метров.

На сегодняшний день работы уже выполнили на 5 дорогах, ещё на 26 объектах сейчас выполняются строительно-монтажные работы – 8 объектов уже в высокой степени готовности, – отметил начальник отдела технического контроля и лаборатории дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Виктор Кологримов.

Среди ключевых проектов – капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на автомобильной дороге по улице Героев Севастополя, строительно-монтажные работы по устройству недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на пересечении автомобильных дорог по улице Вакуленчука, проспекту Октябрьской Революции, Фиолентовскому шоссе.

Сейчас комплексный ремонт дорог проводится на Красной горке. Работы по ремонту покрытия, установке недостающих бортовых камней, ремонту существующих тротуаров и восстановлению обочин выполняются на улицах Драчука, Волжской, Цыганкова и Малярной. К нормативному состоянию в районе будет приведено 1,49 км дорожного полотна. В прошлом году на Красной горке отремонтировали 4,4 км дорог.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.