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В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:21 13.02.2024

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе проводится комплексный ремонт дорог. К нормативному состоянию в 2024 году приведут 125 объектов общей протяжённостью 55,9 км, а также выполнят ремонт трёх мостов протяжённостью 313 метров.

На сегодняшний день работы уже выполнили на 5 дорогах, ещё на 26 объектах сейчас выполняются строительно-монтажные работы – 8 объектов уже в высокой степени готовности, – отметил начальник отдела технического контроля и лаборатории дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Виктор Кологримов.

В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

Среди ключевых проектов – капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на автомобильной дороге по улице Героев Севастополя, строительно-монтажные работы по устройству недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на пересечении автомобильных дорог по улице Вакуленчука, проспекту Октябрьской Революции, Фиолентовскому шоссе.

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В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

Сейчас комплексный ремонт дорог проводится на Красной горке. Работы по ремонту покрытия, установке недостающих бортовых камней, ремонту существующих тротуаров и восстановлению обочин выполняются на улицах Драчука, Волжской, Цыганкова и Малярной. К нормативному состоянию в районе будет приведено 1,49 км дорожного полотна. В прошлом году на Красной горке отремонтировали 4,4 км дорог.

В 2024 году в Севастополе по нацпроекту отремонтируют 125 дорог

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

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