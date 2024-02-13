В 2024-м планируется охватить диспансеризацией и профосмотром не менее 70% населения Крыма

В 2024 году увеличен плановый целевой показатель охвата населения Крыма профилактическими медицинскими мероприятиями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами в текущем году планируется охватить не менее 70% от численности населения Республики Крым, то есть 1 354 540 человек. В прошлом году плановое значение целевого показателя составляло 54,2% и профмероприятия прошли 1 079 683 человека, что позволило перевыполнить план, — сообщил глава республиканского минздрава.

На сегодняшний день с начала года профилактические медицинские мероприятия прошли 134 613 человека, что составило 13% от годового плана или 7% от численности населения Республики Крым.

Напомним, что диспансеризацию рекомендуется проходить всем взрослым раз в три года. В 2024 году на диспансеризацию приглашаются те, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Обследование включает два этапа. Первый этап проходят все, он включает: консультацию терапевта; анкетирование; измерение роста, веса, артериального давления; сдачу анализов крови и мочи; электрокардиографию; флюорографию; осмотр гинекологом (для женщин). Второй этап назначается при необходимости дополнительного обследования с целью уточнения диагноза.

Профилактический медицинский осмотр рекомендуется ежегодно проходить всем гражданам, независимо от возраста. Он включает в себя исследования первого этапа диспансеризации.

Пациенты, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (даже если диагноз не был подтвержден лабораторно), приглашаются на углубленную диспансеризацию. У них, кроме стандартной программы, дополнительно измерят сатурацию и объём лёгких, проведут анализ, чтобы определить концентрацию D-димера в крови и выявить признаки тромбообразования.

Для повышения доступности профилактических медицинских мероприятий в сельской местности обеспечена возможность проведения обследования в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях, а также при помощи выездов передвижных медицинских комплексов. Кроме того, напомним, что работодатели могут организовать централизованное прохождение трудовыми коллективами диспансеризации и профосмотров. Для этого следует обратиться к руководству ближайшего лечебного учреждения, согласовать дату приезда медработников на предприятие или организацию, — отметил Константин Скорупский.

Уточнить дополнительную информацию о прохождении профмероприятий или обратиться с проблемным вопросом можно по телефону «горячей линии» 8 800 733 33 34.