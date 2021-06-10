В 2025 году в Саках откроется курортный комплекс на 2 тысячи номеров

Новый курортный комплекс даст республике 1,7 тыс. рабочих мест.

В 2025 году в Саках откроется курортный комплекс «Alean Family Resort» на 2 тыс. номеров. Проект с объемом капитальных инвестиций порядка 14 млрд. руб. создаст в республике около 1,7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 – постоянных и 968 сезонных.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство курортного комплекса «Alean Family Resort» в границах городского округа Саки Республики Крым» было подписано Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и генеральным директором ООО «Семейные курорты» Ильей Уманским в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта предусмотрено строительство курорта «Alean Family Resort», который объединит два комплекса. Это Семейный курорт «Alean Family Resort & SPA Ultra all inclusive» 5 «звезд», вместимостью 700 номеров, работающий по системе «Ультра все включено». А также семейный курорт «Alean Resort Suites» 4 «звезды», вместимостью 1,3 тыс. номеров, — сообщили в минкурортов РК.

Инвестпроектом предусмотрены крытый аквапарк и термальный комплекс, медицинский комплекс и SPA-центр, конгресс-центр для проведения мероприятий до 1 тыс. человек, спортивный комплекс и теннисная академия. А также заведения общепита, детский парк аттракционов, комплекс бассейнов и водных аттракционов под открытым небом и летний концертный зал.

Это еще один пример эффективности реализации работы, когда за счет государства подводится инфраструктура, создается общественное пространство, набережная, очистные сооружения, энергетика, а на сформированные инвестиционные площадки приходит инвестор, который создает действительно мощный рекреационный объект, причем инвестор — с опытом реализации аналогичных проектов, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, Это уже не первый серьезный инвестиционный проект в данном регионе, который осуществляется, в том числе, при содействии министерства курортов и туризма РК.

Это побережье в ближайшее время ждет очень серьезное развитие, — отметил министр.

Как отметил Илья Уманский, Республика Крым нуждается в развитии ее уникального туристического потенциала, а согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года одним из приоритетных направлений экономического развития региона является туризм и рекреация. По его словам, реализация инвестиционного проекта соответствует приоритетному направлению развития региона — позиционированию муниципального образования городского округа Саки как круглогодичного курорта международного уровня.