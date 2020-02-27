В администрации Феодосии обсудят реконструкцию набережной Коктебеля

На встречу приглашают предпринимателей.

В администрации Феодосии сообщили: завтра, 28 февраля, в 15:00, в зале заседаний городской администрации состоится рабочая встреча с собственниками объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне реконструкции набережной поселка Коктебель.

Напомним, несколько дней назад жители Коктебеля встретились с разработчиками проекта очистных сооружений и набережной поселка. Тогда была устроена презентация набережной после реконструкции. Подобные встречи власти пообещали сделать регулярными. И вот очередная – состоится завтра.