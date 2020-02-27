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В администрации Феодосии обсудят реконструкцию набережной Коктебеля
Фото: feo.rk.gov.ru

В администрации Феодосии обсудят реконструкцию набережной Коктебеля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 18:37 27.02.2020

На встречу приглашают предпринимателей.

В администрации Феодосии сообщили: завтра, 28 февраля, в 15:00, в зале заседаний городской администрации состоится рабочая встреча с собственниками объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне реконструкции набережной поселка Коктебель.

Напомним, несколько дней назад жители Коктебеля встретились с разработчиками проекта очистных сооружений и набережной поселка. Тогда была устроена презентация набережной после реконструкции. Подобные встречи власти пообещали сделать регулярными. И вот очередная – состоится завтра.

Реализация подобного масштабного проекта невозможна без прямого диалога и публичного контакта с общественностью, жителями, заинтересованными лицами, — отметили в администрации Феодосии.

В администрации Феодосии обсудят реконструкцию набережной Коктебеля

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