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В аэропорту Симферополя - акция "Георгиевская ленточка"
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь" (архив)

В аэропорт «Симферополь» — акция «Георгиевская ленточка»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 26.04.2021

27 апреля в международном аэропорту Симферополь пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Пассажирам и посетителям аэропорта планируется вручить более тысячи георгиевских лент, ставших символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Аэропорт станет первой в Крыму площадкой, присоединившейся к акции, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

 

В аэропорт "Симферополь" - акция "Георгиевская ленточка"

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