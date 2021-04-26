В аэропорт «Симферополь» — акция «Георгиевская ленточка»

27 апреля в международном аэропорту Симферополь пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Пассажирам и посетителям аэропорта планируется вручить более тысячи георгиевских лент, ставших символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Аэропорт станет первой в Крыму площадкой, присоединившейся к акции, — сообщили в пресс-службе аэропорта.