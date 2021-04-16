В аэропорту «Симферополь» — фотовыставка  в честь юбилейного года полета в космос Юрия Гагарина

Фотовыставка в честь юбилейного года полета в космос Юрия Гагарина открылась в пассажирском терминале международного аэропорта «Симферополь».

На двух десятках широкоформатных фотографий запечатлены «космические» пейзажи полуострова. Фотовыставка «Крым – это космос» проходит в рамках арт-проекта Всекрымских открытых выставок, организатором которого выступает группа фотохудожников полуострова, — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Экспозиция размещена в зоне регистрации на первом этаже общедоступной зоны терминала. Посетители могут ознакомиться с пейзажами Крыма — видами Караби-яйлы и Чатыр-Дага, очертаниями бирюзового, а также розового озер и другими красотами полуострова.

Крым и космос объединены обстоятельствами, не только формальными и очевидными, как звездное небо на многих пейзажах, или антенны космической связи в ландшафтах. Это и ощущение невиданности, фантастичности при взгляде, например, на карстовые провалы Караби-яйлы и нижнего плато Чатыр-Дага, или бирюзовое озеро, бывший карьер в Скалистом, который называют «марсианским», и другие «инопланетные» виды. Люди верят в «места силы» в Крыму, где ощущают особые энергетические потоки, но, независимо от мистики и эзотерики, мест этих не счесть. Фактически, все крымские пейзажи дают такой прилив восторга и вдохновения, что Крым целиком по праву можно считать местом космической силы, — отмечает фотохудожник и один из инициаторов арт-проекта Геннадий Потапенко.



В экспозиции участвуют работы фотохудожников со всего полуострова. Авторы работ — Лев Архипов (Новый Свет), Екатерина Дмитренко (Севастополь), Николай Ковтун (Ялта), Геннадий Потапенко (Симферополь), Виктор Филипчук (Ялта), Александр Шинкаревский (Симферополь), Юрий Югансон (Севастополь).

Сегодня исполняется три года с момента открытия нового терминала аэропорта «Симферополь». В тот день нам удалось создать неповторимую атмосферу и сделать аэропорт настоящим космопортом. Он переносил гостей и участников праздника в будущее, где можно улететь не только в соседний город, но и на другую планету. Так, в терминале ожидали своего вылета гости с Марса, Венеры и Корусанта, а у входа находился «истребитель имперского флота». Поэтому символично, что фотовыставка, посвященная шестидесятилетию первого полета человека в космос, открывается в аэропорту «Симферополь» и именно 16 апреля, — говорит директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.



фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»