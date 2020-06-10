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В аэропорту "Симферополь" нетрезвый житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому

В аэропорту «Симферополь» нетрезвый житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 10.06.2020

В дежурную часть Линейного отдела полиции в Международном аэропорту «Симферополь» поступило сообщение о том, что в «стерильной зоне» терминала находится нетрезвый мужчина.

Как выяснилось, житель Пермского края готовился к вылету из Республики Крым в Москву, однако, был не допущен к полету сотрудниками авиакомпании перевозчика в связи с подозрением на алкогольное опьянение. Правонарушителя доставили для разбирательства в линейное подразделение полиции. В ходе беседы 39-летний мужчина предложил сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 10 000 рублей за не привлечение его к административной ответственности. Правоохранители зафиксировали факт взятки и передали материалы в следственные органы, — озвучил детали истории в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В аэропорту "Симферополь" нетрезвый житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому В аэропорту "Симферополь" нетрезвый житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере».

 

фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В аэропорту "Симферополь" нетрезвый житель Пермского края пытался дать взятку полицейскому

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