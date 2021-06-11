В аэропорту «Симферополь» полицейские совместно с медперсоналом спасли пожилого мужчину

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация, что в зоне прилёта терминала международного аэропорта «Симферополь» им. И.К. Айвазовского один из пассажиров потерял сознание.

Медики констатировали остановку у мужчины сердца и обратились к полицейским за помощью в проведении реанимационных мероприятий. Сержант полиции Антон Железняк по просьбе фельдшеров оперативно доставил из медпункта дефибриллятор, а прапорщик полиции Виктор Богатырёв, используя механическое ручное устройство, обеспечивал временную искусственную вентиляцию лёгких пострадавшего. Совместными усилиями 60-летнего пассажира привели в сознание, доставили в медицинский пункт аэропорта, где мужчине стабилизировали кровяное давление, а затем бригада скорой медицинской отвезла его в лечебное учреждение. Сейчас он под контролем врачей в терапевтическом отделении местной больницы. Благодаря оперативным и грамотным действиям медиков и полицейских трагедии удалось избежать, — сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.