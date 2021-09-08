В аэропорту «Симферополь» презентовали фотовыставка «#КрымЭтоМы»

Фотовыставка «#КрымЭтоМы», которая открылась в международном аэропорту «Симферополь», приурочена к Международному дню солидарности журналистов, который отмечается ежегодно восьмого сентября.

Выставка состоит из 24 портретов сотрудников Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» — не только журналистов и ведущих, которых хорошо знают по теле- и радиоэфирам, но и тех, кто стоит за кадром, обеспечивая безопасность, юридическую и экономическую стабильность компании, — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Генеральный директор АНО «ТРК «Крым» Вадим Первых:

Хотим познакомить наших зрителей и слушателей с удивительными людьми, которые со всей ответственностью и вниманием подходят к освещению общественно-политической, экономической и культурной жизни Республики Крым.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев:

Открывшаяся выставка — второй в этом году совместный проект Телерадиокомпании «Крым» и Международного аэропорта Симферополь. В мае пассажирский терминал аэропорта на сутки превратился в телерадиостудию: в прямом эфире с террасы аэропорта транслировались утреннее развлекательное шоу и программа «Линии» на радио «Крым». Так же из терминала выходили новости телеканала «Крым 24». Организация работы сразу трех телевизионных и радийных студий стала уникальным опытом, который продемонстрировал широкие возможности нового терминала не только по обслуживанию пассажиров, но и организации самых разных проектов. Фотовыставка — «#КрымЭтоМы» это не только продолжение сотрудничества с телерадиокомпанией, это традиция аэропорта, как площадки для организаций фото- и художественных выставок. Спасибо коллегам за сотрудничество.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»