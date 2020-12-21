В аэропорту «Симферополь» презентовали фотовыставку в честь 95-летия «Артека»

Фотовыставка в честь 95-летия международного детского центра «Артек» 21 декабря открылась в пассажирском терминале аэропорта «Симферополь».

На стендах представлены исторические фотографии и факты, отражающие главные вехи и события в истории детского центра. Экспозиция размещена в зоне регистрации на первом этаже терминала. Посетители могут ознакомиться с историей развития «Артека» от маленького палаточного лагеря в 1925 году до современного международного детского центра, принимающего в год более 40 тысяч детей из 90 стран мира, — рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Фотовыставка в аэропорту «Симферополь» открылась интерактивным театрализованным представлением. Возле каждого стенда расположились артисты, переодетые в артековцев разных эпох и знаменитых гостей детского лагеря. Посетителям они рассказали о своем персонаже и о событиях из истории «Артека», запечатленных на стендах. Участниками представления смогли стать сотни гостей аэропорта.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко:

Артек бережно сохраняет свою богатую историю для новых поколений, чтит память о героях артековцах. И сегодня фотовыставкой в аэропорту «Симферополь

, который является нашим стратегическим партнером и другом, мы завершаем юбилейный для «Артека» год. Сотни гостей Крыма смогут увидеть главные вехи и события легендарного лагеря, история которого тесно переплетена с историей нашей великой страны.

Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев:

Аэропорт «Симферополь» и «Артек» связывают давние и близкие отношения. Каждый год аэропорт принимает тысячи артековцев. Для их комфорта и безопасности разработана особая процедура обслуживания – отдельно от основного потока пассажиров. Для этого выделяются дополнительные пункты досмотра, стойки регистрации и зал ожидания. В терминале работает фирменный магазин «Артек», где можно приобрести сувенирную продукцию с символикой самого известного детского лагеря России. Поздравляю «Артек» с юбилеем и желаю дальнейшего процветания и развития.

СПРАВКА: Международный детский центр «Артек» расположен в Крыму, в 12 км от Ялты, в поселке городского типа Гурзуф. Он создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Современный «Артек» — это комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями. В центре ежегодно отдыхает свыше 40 тыс. детей.

В 2000 году в Токио «Артек» признан лучшим детским центром среди 100 тысяч лагерей из 50 стран мира. В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей «Артек» признан лучшим в Российской Федерации.