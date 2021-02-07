 В Алтайском крае будет открыт «Сибирский Артек»

С 4 по 6 февраля в Алтайском крае проходило выездное заседание по строительству круглогодичного детского центра «Сибирский Артек» на территории «Бирюзовой Катуни», расположенной на берегу горной реки Катунь. Делегацию крымского «Артека» возглавлял директор Международного детского центра Константин Федоренко.

Новый круглогодичный оздоровительный лагерь планируется построить на территории «Бирюзовой Катуни». Он сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1 500 детей за смену. Открытие лагеря влечет за собой создание инфраструктуры и создание рабочих мест, что, по словам представителей региона, влияет на развитие региона и уровень жизни населения. Вопросы отведения земельного участка уже решены.

Для Алтайского края и Международного детского центра реализация данного проекта имеет особенное значение – в годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован из Крыма в Белокуриху. Самая длинная за всю историю лагеря смена продлилась здесь четыре года – с 11 сентября 1942 по 12 января 1945 года.

«Сибирский Артек» возведут при участии ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение». В лагере будут реализованы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

Работа над проектом началась в 2020 году. 3 июля идею создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря обсудили министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которые посетили особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь».

Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха на территории всей страны. Уверен, у Алтайского края, у данных территорий, которые уже намечены для реализации проекта, есть весь необходимый потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха. Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение» – одна из лучших практик государственно-частного партнёрства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха, – отметил в ходе визита Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках рабочего визита директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко обсудил с заместителем председателя Правительства Алтайского края Игорем Степаненко возможность реализации проекта «Губернаторский лагерь» – открытия регионального лагеря, использующего опыт и передовые программы «Артека».

Цель проекта «Губернаторского лагеря», проводимого при поддержке Министерства просвещения России, – повысить доступность лучших практик детского отдыха и расширить возможности развития для школьников по всей стране. Комплекс инфраструктурных и методических мероприятий включает подготовку кадров для создаваемых лагерей на базе «Артека» и адаптацию образовательных программ под специфику конкретных регионов.

Проект реализуется с июня 2018 года. Первыми регионами, создавшими у себя «Губернаторские лагеря», стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО – Югра. В 2020 году лагерь, работающий по технологиям «Артека», открылся в Республике Татарстан.

Константин Федоренко указал, что проект «Губернаторский лагерь» вызвал интерес зарубежных коллег.

С этим проектом мы вышли за рубеж. В 2019 году мы реализовали его в двух странах – Болгарии и Монголии. В Монголию выезжала целая команда для реализации двух смен». Также директор «Артека» подчеркнул, что формируемая сеть позволит значительно увеличить охват детей образовательными технологиями «Артека»: «Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные программы «Артека». К примеру, в 2017-2018 годах в АИС «Путевке» было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в «Артек», тогда как реальную возможность за этот период получили 79 тысяч, — отметил Федоренко.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».