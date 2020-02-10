В Алупке молодой парень обчистил склад — «увёл» компрессор и генератор

В полицию в Алупке с заявлениями о краже генератора и компрессора обратился 45-летний местный житель — неизвестный проник на склад и совершил хищение имущества на сумму свыше 45 тыс. руб.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские установили, что имущество было похищено в дневное время путем повреждения замка на входной двери складского помещения. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее не судимый 20-летний житель пригорода Ялты. Похищенный компрессор полицейским удалось изъять, местонахождение генератора устанавливается. Под тяжестью доказательств подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом отдела полиции «Алупкинский» УМВД России по г.Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» и «б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.