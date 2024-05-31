В Алуште будут судить троих молодых людей. Обвиняются в совершении разбойного нападения

В Алуште прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Они обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сопряженный с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в июне 2023 года один из обвиняемых, будучи осведомленным о месте жительства потерпевшего, наличии у него денежных средств и дорогостоящего имущества, предложил двум соучастникам совершить нападение на него с целью хищения. Реализуя совместный умысел, один из исполнителей доставил соучастников к месту преступления, другой, проследовав к квартире потерпевшего, надев маску и используя предмет схожий с пистолетом, незаконно проник в жилище, — рассказали в прокуратуре.

Угрожая применением насилия, мужчина похитил дорогостоящие часы, смартфон и банковскую карту, на которую предварительно указал потерпевшему перевести его денежные средства с иного банковского счета. После нападения исполнители обналичили с банковского счета похищенные денежные средства в сумме 145 тыс. рублей и разделили между собой похищенное.

Обвиняемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.