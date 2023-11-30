В Алуште предприниматель задолжал бюджету сумму в 816 тысяч рублей. Взыскали…

Гражданин Ф — житель г. Алушты и владелец одной из компаний по оказанию услуг связи накопил долг по налоговым платежам на общую сумму 816 тысяч рублей.

В связи с чем, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Алуште ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении компании-должника исполнительное производство. Тем не менее, владелец фирмы проигнорировал законные требования сотрудника органов принудительного исполнения. С целью побудить гражданина Ф. к оплате задолженности по налогам судебный пристав-исполнитель отделения наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему транспортным средством. Также в телефонном режиме судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Алуште ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю проинформировал должника о том, что в случае, если он и дальше будет отказываться оплачивать долг по налогам, то его банковские счета будут арестованы и в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а находящийся под ограничениями автомобиль будет арестован и передан на дальнейшую оценку и реализацию. В конечном итоге, гражданин Ф. внял предупреждениям, так как намеревался продать свое транспортное средство и не хотел, чтобы ограничения затронули еще его банковские счета, необходимые ему для ведения иных бизнес операций. Проанализировав ситуацию, гражданин Ф. сделал верные выводы, изыскал необходимую сумму и в тот же день погасили задолженность в полном объеме посредством перевода денежных средств на депозитный счет отделения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.