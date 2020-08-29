В Алуште росгвардейцы защитили местную жительницу, которой муж угрожал убийством

Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии пришли на помощь женщине, ставшей объектом домашнего насилия. Инцидент произошел в Алуште.

Патрульный экипаж Росгвардии, приехав на тревожный вызов из охраняемого продуктового магазина, стал свидетелем семейной драмы. Муж работницы торгового заведения угрожал ей физической расправой. Прапорщик полиции Денис Пылаев и старшина полиции Петр Мавриц задержали агрессивно настроенного 29-летнего дебошира, который раннее уже привлекался к уголовной ответственности, и передали его сотрудникам полиции территориального отдел МВД для дальнейшего разбирательства, — сообщили в региональном упарвлении Росгвардии.

Выяснилось, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к жене на работу, начал ее оскорблять, угрожая физической расправой. Испугавшись за свою жизнь, 29-летняя женщина обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии.