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В Алуште росгвардейцы защитили местную жительницу, которой муж угрожал убийством
Фото: Геннадий Зайцев

В Алуште росгвардейцы защитили местную жительницу, которой муж угрожал убийством

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:50 29.08.2020

Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии  пришли на помощь женщине, ставшей объектом домашнего насилия. Инцидент произошел в Алуште.

Патрульный экипаж Росгвардии, приехав на тревожный вызов из охраняемого продуктового магазина, стал свидетелем семейной драмы.  Муж  работницы торгового заведения угрожал ей  физической расправой.

Прапорщик полиции Денис Пылаев и старшина полиции Петр Мавриц задержали агрессивно настроенного 29-летнего дебошира, который раннее уже привлекался к уголовной ответственности, и передали его сотрудникам полиции территориального отдел МВД для дальнейшего разбирательства, — сообщили в региональном упарвлении Росгвардии.

Выяснилось, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к жене на работу,  начал ее оскорблять, угрожая физической расправой. Испугавшись за свою жизнь, 29-летняя женщина обратилась за помощью к сотрудникам Росгвардии.

В Алуште росгвардейцы защитили местную жительницу, которой муж угрожал убийством

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