В Алуште за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован автомобиль

200 часов исправительных работ, лишился водительских прав и иномарки. Вот и стоило оно, пить за рулем?

В Алуште суд признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в январе текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Опель Астра». Двигаясь автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», мужчина был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль «Опель Астра», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.