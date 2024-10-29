В алуштинском селе Малореченское пройдут антитеррористические учения

Администрация города Алушты сообщает, что 1 ноября, с 9:00 до 20:00 на территории населенного пункта Малореченское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы.

В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов. В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В связи с этим сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств по автомобильной дороге межмуниципального значения Алушта-Судак-Феодосия. Кроме того, не исключено временное перекрытие движения по ряду улиц села Малореченское. А также будет проводиться учебная эвакуация населения, — говорится в сообщении.

Силовики и региональные власти обращаются к населению с просьбой, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.

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