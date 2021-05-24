В Армянске сотрудники ГИБДД задержали угонщика ВАЗа

В мае текущего года сотрудниками ГИБДД была получена ориентировка по факту угона в Красноперекопске автомобиля марки ВАЗ 2115. Проходящий по ориентировке автомобиль был замечен инспекторами дорожной полиции в Армянске, на перекрестке улиц Сопина и Гайдара. Транспортное средство было остановлено, за рулем находился житель Красноперекопска, 1996 г.р.

В результате проверки документов, было установлено что, данный гражданин не имеет права управления транспортными средствами. Автомобиль молодой человек угнал для того, чтобы съездить к девушке. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу мопеда.

Сотрудниками полиции в отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов по статьям 12.3 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), 12.37 ч.1 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств),ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), — сообщили в МВД по РК.

Угонщик доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на площадку временного содержания.

В настоящее время отделом дознания г. Армянска в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, угон). Злоумышленнику грозит ответственность от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: МВД по РК.