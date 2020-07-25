В «Артеке» определили лучшего вожатого 2020 года

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и креативных своих сотрудников. В этот день подвели итоги конкурса педагогических команд детских лагерей «Лучший вожатый 2020» и вручили награды победителям.

Вожатый в детском центре для каждого ребёнка и для разных поколений взрослых артековцев олицетворяет «Артек» с его легендарной историей, высокими идеями и педагогическими достижениями! Вожатый «Артека» умеет всё! Он и педагог, и психолог, и мастер на все руки… В канун профессионального праздника стартовал конкурс педагогических команд детских лагерей «Лучший вожатый 2020». Яркие, задорные, творческие выступления продемонстрировали вожатые детских лагерей «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой», «Речной» и «Озёрный». Они стали участниками множества двух этапов конкурсов: презентовали команды, готовили публичное выступление, создавали педагогические проекты. Артековские вожатые показали свои знания в интеллектуальной игре «АртQUIZ», а также сняли видео-сюжеты, в которых рассказали об артековских традициях, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

В День вожатого «Артека» состоялся третий, заключительный этап конкурса. Финалисты показали своё мастерство в жанре художественного слова, хореографии, вокале и даже в многоплановом оригинальном жанре. Члены жюри оценили конкурсантов по 10-ти бальной системе и открытым голосованием определили победителей, которым вручены дипломы, подарки от фирмы «Боско» и денежные премии.

Позравляем лучших вожатых 2020 года. Ими стали:

— лауреты III степени: Анна Яшкина (д/л «Лазурный»), Юлия Черемискина (д/л «Озерный»);

— лауреаты II степени: Валерия Чуба (д/л «Речной»), Александра Швецова (д/д «Лазурный»);

— лауреат I степени — Елизавета Мякиева (д/л «Лесной»).

Обладатель гран-при конкурса «Лучший вожатый-2020» — Ксения Владыкина (д/д «Речной»).

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».